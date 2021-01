Almagro exige a Maduro entregar a Guyana embarcaciones retenidas y sus tripulantes

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó este miércoles 27 de enero la detención por parte del gobierno de Nicolás Maduro las dos embarcaciones pesqueras de Guyana.

A través de un comunicado, Almagro exigió la liberación de los los ciudadanos guyaneses, así como las dos embarcaciones retenidas.

Almagro aseveró que la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, no puede ser resulto mediante acciones unilaterales.

Statement from @OAS_official General Secretariat on Illegal Detention of Guyanese Vessels by Venezuela https://t.co/6xXtQlCrZ4 pic.twitter.com/C2TM5dsZi8

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 27, 2021