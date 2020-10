Almagro designó a un asesor especial para la aplicación del R2P

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó este sábado 10 de octubre a un asesor especial para la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P).

Almagro compartió en su cuenta de Twitter una nota sobre el nombramiento de Jared Genser, quien se encargará de analizar, estudiar y debatir cómo desarrollar dicho mecanismo de la OEA para afrontar los crímenes de lesa humanidad.

Cabe recordar, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, había anunciado durante su intervensión en la ONU la intención de invocar la R2P, después que la Misión de Determinación de Hechos confirmara que en el país existen indicios de violaciones de DDHH.

OAS Secretary General Designates Jared Genser as Special Adviser on the Responsibility to Protect pic.twitter.com/Dz4qxQPyeS

