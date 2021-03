Alex Saab podría ser condenado a más de 100 años de cárcel EE. UU.

Una sentencia de más de 100 años de cárcel podría recibir Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, por los cargos que se le imputan en Estados Unidos, de finalmente aprobarse su extradición a ese país, así lo afirmó su defensa Baltasar Garzón.

“Según los cargos iniciales, diría más de 100 años de cárcel. Es verdad que después dijeron que se ha resumido todo en una condena de 20 años. Pero eso no lo ha dicho la autoridad judicial competente, sino el Departamento de Estado”, dijo el abogado español en una entrevista con la periodista Patricia Janiot.

Lo que sí puedo decir con mi experiencia, y en casos muy concretos, es que Estados Unidos no es precisamente de los países que respetan el contenido de las extradiciones y expanden (las condenas) después que tienen bajo su jurisdicción a las personas reclamadas los cargos hasta donde considera el juez competente”, agregó.

Garzón aseguró que lo único que saben es que en Estados Unidos pesan sobre Saab al menos ocho cargos.

Los cargos se refieren a lavado de activos, que son distintos hechos delictivos pero todos pueden resumirse en lavado de activos procedentes de actos de corrupción. Pero existe un problema grave. Para la ley de Estados Unidos de persecución de actos de persecución en el extranjero es fundamental que los actos de lavado y de corrupción, en su caso, se haya producido en territorio norteamericano”.

El abogado aseguró que Saab no ha estado en los últimos 30 años en ese país.

Expediente en EE. UU: “Sin acceso”

La defensa del presunto testaferro de Maduro aseguró que no han tenido acceso al expediente norteamericano. Afirmó asimismo que los abogados en Cabo Verde y la defensa internacional de extradición aún no han visto la orden de detención original cursada contra Saab.

Lo único que hemos visto es una copia de una orden de detención que era respecto de otra persona que ni siquiera es Alex Saab. La defensa la han llevado y la llevan en unas condiciones de precariedad absoluta. Desde luego, si la consistencia de los cargos en Estados Unidos es por lo que hemos visto escasamente, yo diría que es ninguno”, manifestó.

El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó el miércoles su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano. Pero permitirá que la defensa de Saab presente un recurso de apelación, una acción para la que tendrán un plazo de 10 días.

“No creo que nos tomemos esos 10 días”, afirmó Garzón. Indicó que se encargará el letrado José Manuel Pinto Monteiro de introducir el recurso de apelación, que ya se está desarrollando.

“Cuanto antes debemos apelar esta situación de no derecho muy extraña. Para mí en todos los años que llevo en el ámbito de las extradiciones y del derecho penal internacional y de la cooperación jurídica internacional, es la primer vez que me encuentro con que un tribunal local desestima una decisión clara, determinante, y muy efectiva de un tribunal internacional”, alegó.

Explicó que la apelación es suspensivo. Es decir, no se puede producir la entrega de Saab a Estados Unidos mientras la defensa presentan el recurso de amparo. Sin embargo, Garzón dudó del proceso porque, según, en el caso han ocurrido situaciones extrañas.

“Como jurista, debo pensar que el debido proceso se tiene que respetar, los recursos están para agotarlos y no hay ninguna celeridad en el ámbito del derecho, puede ser que desde el ámbito político-diplomático lo pueda haber, pero creo que se respetarán las normas”.

Dijo que también están determinando qué otro tipo de acciones se pueden ejecutar para que se respete el debido proceso y que la extradición, si se tiene que producir, cuente con todas las garantías.

“Valorar la grave decisión”

Garzón pidió al Tribunal Constitucional de Cabo Verde valorar la decisión de extradición del empresario colombiano, señalado en Miami por presuntamente lavar hasta 350 millones de dólares que habría defraudado, junto con su socio Álvaro Pulido, a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó en julio pasado que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias estadounidenses, razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.

“La verdad es que estamos un poco conmocionados, sorprendidos y preocupados por Alex Saab. Por primera vez el Tribunal Supremo de Cabo Verde se desvía fundamentalmente de una sentencia del tribunal de la Cedeao, que es muy contundente. Es incomprensible la reacción”, expresó.

“Estamos pidiendo es que se estudie y se valore lo que es grave, muy grave, en el ámbito del derecho internacional y del derecho regional para Cabo Verde, para la Unión Africana y para toda África. Es muy grave desconocer ese alcance de un tribunal internacional como el de la Cedeao”, añadió el abogado.

“Ni por lo mínimo” colaborará

Baltasar Garzón aseguró que su defendido ha manifestado que no está en su pensamiento “ni por lo mínimo” colaborar con la justicia estadounidense porque, según, va en contra de sus principios y no está ajustado al derecho.

“Me voy a abstener de opinar sobre los mecanismos de obtención a cambio de beneficios procesales porque, aunque sé cómo es la mecánica de los fiscales norteamericanos, no conozco a profundidad y no puedo opinar. Lo que sí puedo decir es que no tiene pensado colaborar de ningún tipo porque hasta este momento no he podido hablar directamente con Alex Saab. Solo el abogado local tiene acceso. Ni siquiera el oncólogo, que ha pedido a la familia que le vea. Nos han prohibido entrar a Cabo Verde“, expresó.