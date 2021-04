Álex Saab denuncia “complot y tortura” por parte de Cabo Verde y EE. UU.

Por primera vez desde su captura en junio del 2020 en Cabo Verde, Alex Saab habló con un medio colombiano sobre todo el proceso en su contra, su captura y las acusaciones que ha recibido.

En entrevista para El Espectador, Saab afirmó que su detención en el país africano fue ilegal, pues cuando fue capturado en Cabo Verde no existía aun la notificación roja de Interpol, sino que fue expedida al día siguiente, por lo que asegura que el Gobierno de Cabo Verde ha estado actuando en complicidad con EE. UU.

En otras palabras, he sido secuestrado. No hay otra forma de describir mi situación. Cuando el agente que me detuvo, Natalino Correia me dijo que tenía una notificación roja para mi detención, mintió. El hecho de que no hubiera ninguna notificación roja fue reconocido por sus subordinados, que redactaron el informe de la detención en los registros policiales”, le dijo Saab al medio de comunicación colombiano.

Aseguró, además que, cuando lo detuvieron fue llevado a una celda en donde fue torturado por las autoridades Cabo Verdianas para que firmara la extradición voluntaria.

“El ministro del Interior (de Cabo Verde) también participó en el secuestro y mintió. Incluso he oído rumores de que el jefe de Seguridad Nacional de Cabo Verde, Carlos Reiss, conocido testaferro de los intereses estadounidenses, desempeñó un papel central en la coordinación de mi secuestro siguiendo instrucciones directas del Departamento de Justicia”, refirió.

El empresario aprovechó para denunciar las presuntas torturas que ha vivido por parte de la justicia del país donde se encuentra detenido desde el 2020.

“Soy un superviviente de cáncer en tratamiento y a pesar de las numerosas peticiones para ser examinado por un oncólogo especializado nunca he recibido respuesta. En la cárcel me mantenían a oscuras durante 23 horas al día, tumbado sobre el cemento. Perdí parte de la vista, por lo que ahora debo llevar gafas. Se me prohibió hablar o que alguien me hablara dentro de la prisión”, agregó.

Sobre la inmunidad que solicitó Venezuela al darle estatus de agente diplomático, Saab afirmó que él ya trabajaba desde abril del 2018, antes de su captura como enviado especial del gobierno venezolano y que fue bajo ese estatus que mientras realizaba una misión especial a la República Islámica, fue capturado en Cabo Verde en junio del 2020.

Es de conocimiento público que he trabajado con organismos del gobierno venezolano desde 2011, en tiempos del presidente Hugo Chávez y ejecuté los contratos en tiempo y forma. A diferencia de otros seguí trabajando con la República Bolivariana de Venezuela en el momento más crítico en que ha sido atacada económica y políticamente por los EE. UU.“, dijo.

Asimismo, se refirió a las investigaciones que se le adelantaron en Colombia por irregularidades en las exportaciones y exportaciones de la empresa Shatex, creada por él mismo.

Se refirió también a su relación con algunas personalidades como Piedad Córdoba, a quien señala haber conocido hace 16 años y a la que “nunca le financió sus campañas políticas”.

Además, luego de ser cuestionado por su relación con el abogado Abelardo de la Espriella, insistió en que “es un gran abogado y amigo”.

“Sus credenciales profesionales son bien conocidas por todos. Simplemente ejerció como mi abogado durante unos años y dejó de serlo hace un par de años. Sigue siendo mi amigo y las diferencias políticas no tienen nada que ver con el ejercicio de su profesión”, finalizó.