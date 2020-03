Alcaldesa de Guayaquil dio positivo para Covid-19

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que dio positivo en la prueba de Covid-19, pero seguirá al frente de la ciudad.

Viteri exhortó a los ciudadanos no entrar en pánico y exigió a los guayaquileños que permanezcan en sus casas, para evitar más contagios por el virus.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

— Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020