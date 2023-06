Al ser dado de alta: arrestan a quien presuntamente provocó incendio en refugio de México [+Video]

Uno de los venezolanos heridos en el incendio en un centro de migración en Juárez, fue detenido tras ser dado de alta médica, acusado de originar las llamas en las que fallecieron unos 40 migrantes la noche del 27 de marzo, destacó NTN 24.

La detención la llevaron a cabo los agentes cuando el hombre, identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez, ya se había instalado en un hostal para recuperarse de las lesiones.

Las autoridades difundieron el video del procedimiento en el Hotel Colonial en el que se le informa a Carlos Colombo de su detención y es esposado.

Esto es únicamente de que te estoy entregando la copia de tu orden de aprehensión. Es para que pongas que recibiste la copia, es únicamente para que la recibas ", le dice una funcionaria femenina de la Fiscalía.

A esto, el hombre responde: "Pero es que yo no tengo nada qué ver, porque soy inocente señor, ¿Cómo yo voy a hacer disque (responsable) de tantos homicidios cuando yo no he hecho nada?, para eso hay cámaras, hay todo, yo no tengo nada que ver ".

Colombo fue acusado de iniciar el incendio en las colchonetas como protesta para que los dejaran seguir su rumbo como migrante.

Según medios locales es el segundo ciudadano venezolano detenido, además de los agentes de Migración, un guardia privado, el delegado estatal del Instituto Nacional de Migración y el encargado de grupo BETA.

En el suceso fallecieron siete venezolanos, 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, seis hondureños y un colombiano.

Mientras que entre los detenidos se encuentra el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM en el estado mexicano de Chihuahua), Salvador González Guerrero, acusado de ordenar cerrar las celdas, pese a que las llamas estaban arrasando con el lugar.

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad mostraron intención de evacuar a los detenidos.

Según medios locales, González Guerrero había buscado evitar ser detenido mediante un recurso legal.

El incidente causó conmoción en activistas y defensores de los derechos humanos, quienes fustigan la actuación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el caso.

Según Amnistía Internacional, en 2022 las autoridades recluyeron a por lo menos 318.660 personas fueron detenidas en instalaciones migratorias y expulsaron a unas 106.000, incluidos menores.

A continuación, vea un audiovisual de los acontecimientos:

