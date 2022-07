Al menos cinco muertos durante tiroteo ocurrido en desfile en EE. UU.

Un tiroteo se produjo este lunes en medio de un desfile del Día de la Independencia de Highland Park, Illinois, en Estados Unidos, en el cual varias personas han resultado heridas de bala de acuerdo a medios locales.

De acuerdo a Chicago Sun Times, el evento se detuvo repentinamente cuando se escucharon disparos unos 10 minutos después de que comenzara el desfile, lo que generó pánico e incertidumbre entre los asistentes.

El gobernador de Illinois, Jay Robert «J. B.» Pritzker, se encontraba en el lugar e informó de nueve afectados en el hecho.

Miles Zaremski, a Highland Park resident, told the Sun-Times: “I heard 20 to 25 shots, which were in rapid succession. So it couldn’t have been just a handgun or a shotgun.” This photo shows empty chairs abandoned on the parade route. pic.twitter.com/k2RYgiy0SO

— Chicago Sun-Times (@Suntimes) July 4, 2022