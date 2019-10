Al menos 71 muertos tras un incendio en un tren en Pakistán

View this post on Instagram

Tragedia en tren de Pakistán Al menos 71 personas murieron en un incendio en un tren de pasajeros en Punyab, Pakistán. "Según las informaciones que nos llegan del sitio del accidente, 71 personas murieron y más de 40 resultaron heridas", declaró la ministra provincial de Salud, Yasmin Rashid. Terrible tragedia en un tren de Tezgam (nombre de la línea que une las ciudades de Rawalpindi y Karachi) debido a la explosión de una bombona de gas de un pasajero, escribió la ministra paquistaní de Derechos Humanos, Shireen Mazari, en su cuenta Twitter. Los pasajeros estaban cocinando en uno de los vagones del tren cuando se produjo la explosión, informaron medios de prensa locales. El accidente se produjo en el distrito de Rahim Yar Khan, provincia de Punyab, en el centro de Pakistán. Por ahora se identificaron solamente 18 cuerpos, agregó la ministra. Los heridos fueron evacuados hacia los hospitales de la región, dijo. La televisión difundía imágenes de varios vagones en llamas.