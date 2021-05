Al menos 45 venezolanos cruzaron el río Texas desde México hasta Estados Unidos

Al menos 45 migrantes venezolanos cruzaron el domingo 9 de mayo de forma ilegal el río Texas desde México hasta Estados Unidos, en busca de refugio en este país.

Bill Melugin, corresponsal de Fox News, publicó una serie de videos en su cuenta de Twitter en los que se aprecia la llegada de los ciudadanos, que son recibidos por las autoridades estadounidenses, reseñó El Nacional.

Al ser consultados por el periodista sobre su origen, la mayoría respondió que eran oriundos de Venezuela.

Tras ser recibidos por oficiales de la policía local, los migrantes fueron entregados a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes se encargan de procesar los casos.

Estas personas esperan ser amparadas en Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos aprobado por el presidente Joe Biden.

Una familia venezolana, que pidió reservar su identidad, narró a Fox News que viajó a Colombia y luego tomó un vuelo a México, con el fin de llegar a pie a Estados Unidos.

Las fronteras de Estados Unidos permanecen cerradas, por lo que los migrantes corren el riesgo de ser expulsados de la nación. Sin embargo, las autoridades analizan los casos, especialmente de quienes viajan con niños.

Melugin también informó que 219 grupos de personas fueron detenidas en el mismo sector el sábado. 26 de ellos eran venezolanos, y cruzaron mientras las cámaras de Fox News realizaban un reportaje en el sitio.

NEW: We’ve only been here about an hour and already a large group of 46 migrants just crossed the Rio and presented themselves to local deputies here in Del Rio, TX. Several of the migrants I asked said they are coming from Venezuela, just like yesterday. @FoxNews pic.twitter.com/yGy0wc5kvf

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 9, 2021