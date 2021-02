Al menos 22 milicianos proiraníes murieron en bombardeo de EE. UU. en Siria

Estados Unidos ordenó el jueves en Siria la primera operación militar que trasciende en la era de Joe Biden. Las fuerzas norteamericanas lanzaron un ataque aéreo contra una estructura que pertenecía a milicias respaldadas por Irán como represalia por los ataques recientes sufridos por personal estadounidense y de la coalición en Irak, según informó el Departamento de Defensa.

Los bombardeos, autorizados por el presidente Biden, destruyeron instalaciones ubicadas en un punto de control utilizado por grupos como Kataeb Hezbollah o Kataib Sayyid al-Shuhada. Según la información recogida por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), al menos 22 milicianos perdieron la vida en el área de Abu Kamal, en la provincia de Deir Ezzor, debido a la ofensiva norteamericana, reseñó El País.

Esta respuesta militar proporcionada fue llevada a cabo junto con medidas diplomáticas y en consulta con los socios de la coalición”, según explicó el jefe de prensa del Pentágono, John Kirby, en un comunicado. “La operación envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición”, continuó, si bien “hemos actuado de un modo que deliberadamente busca desescalar la situación en el este de Siria y en Irak”.

El pasado 15 de febrero, cuando la Administración de Biden no había cumplido aún su primer mes, una serie de cohetes alcanzaron la base militar estadounidense ubicada en el aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma dirigida por los kurdos, lo que causó la muerte de un contratista civil no estadounidense e hirió a varios contratistas estadounidenses y un miembro del servicio.

Washington no determinó de forma oficial la autoría de dicho ataque, pero fuentes de la Administración recordaron esta semana que grupos chiíes vinculados a Irán habían sido responsables de operaciones similares en el pasado.Ese bombardeo puso prueba a un Biden que pretende reabrir las negociaciones con Irán para recuperar el acuerdo nuclear de 2015, que la Administración de Trump decidió abandonar, agregó El País.

El giro respecto a Irán supone uno de los principales cambios en política exterior que ha supuesto el cambio de inquilino en la Casa Blanca. El republicano Donald Trump decidió en 2018 abandonar el pacto nuclear que su predecesor, el demócrata Barack Obama, había suscrito junto a otras potencias para frenar la escalada nuclear de Irán a cambio de una suavización de las sanciones.

Su recuperación, que es uno de los objetivos de Biden, no resulta nada sencilla. Por una parte, Teherán amenazó con limitar el acceso de los inspectores internacionales a algunas instalaciones y superado los límites permitidos de enriquecimiento de uranio; y, por otra, porque Washington no está dispuesto a levantar las sanciones mientras Irán siga incumpliendo el acuerdo e Irán no piensa adaptarse a ese marco mientras Washington no suspenda esas sanciones.