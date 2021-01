Acusado de violar a venezolana en Argentina, declarará el lunes vía Zoom

El próximo lunes, a las 10:00 a.m., Irineo Humberto Garzón Martínez, acusado de drogar y violar a la joven venezolana de 18 años en Argentina, rendirá declaraciones a través de una videollamada.

Tras el pedido de ampliación de la indagatoria por parte de los abogados del imputado, y los testimonios aportados por otras mujeres, quienes contaron situaciones similares que vivieron con el presunto depredador sexual, la jueza Karina Zucconi, citó a declarar el próximo 1 de febrero a Garzón Martínez, quien hasta los momentos, permanece en libertad, reseñó El Nacional.

El pasado 25 de enero, la jueza le concedió la excarcelación al presunto violador, al asegurar que “no hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia”.

Zucconi, concedió la caución juratoria, en base a una fianza bajo palabra, le prohibió salir del país y acercarse a la víctima o contactarla, además, obligó a al acusado a presentarse mensualmente en el juzgado.

De acuerdo a un comunicado difundido por la familia de la víctima, se espera que con todos los elementos de la causa, y los testimonios que se han sumado a la denuncia, la jueza revierta la situación de libertad y ordene la detención inmediata de Martínez, de quien hasta el momento, sigue sin conocerse su domicilio real, o si pudo acceder al local donde se produjo la escena del delito, informó El Nacional.

Luego de la fuerte repercusión que ha tenido el caso a nivel nacional, varias mujeres se han solidarizado y sumado sus testimonios, contaron situaciones similares que vivieron con el presunto agresor.

Una de ellas es Mailén, quien trabajó una semana en “Garzón Uniformes”, negocio comercial del sospechoso. A través de las redes sociales, la joven compartió su experiencia en el local, mostrando capturas de pantalla de las conversaciones que sostuvo vía Whatsapp, con quien en ese momento era su jefe.

“Ya a mitad de semana me sentía incómoda. Yo justo estaba acompañada por la chica que trabajaba antes, porque él había cosas que no sabía explicarme y creo que eso hizo que no se diera lugar a otra cosa. Pero así y todo, cuando la chica estaba abajo él me llamaba para que fuera arriba, donde confeccionaba los ambos (uniformes médicos), y, en vez de preguntarme cosas de trabajo, me preguntaba algo privado o me invitaba a salir. Uno, cuando está ahí no sabe qué hacer o cómo reaccionar”, expresó la mujer.

Mailén, comentó que tras finalizar su relación laboral en “Garzón Uniformes”, conoció a una compañera que estuvo a punto de trabajar en el mismo lugar, quien le confesó que no lo hizo, debido al mal momento que pasó durante su entrevista con Martínez.

“La citó a las 8 de la noche. Ella me contó que le pareció medio raro, pero que fue. Ahí le hizo las mismas preguntas que a mí, pero también le dijo que además de una empleada, estaba buscando a una persona para tener una relación personal. Ella le dijo que entonces no quería nada, que ella tenía novio y cuando se quiso ir. Él le pidió si podía por lo menos mostrarle cómo era la parte de arriba del local. Decí que no aceptó porque si hubiera aceptado, quizás estaríamos contando una historia diferente”, precisó la joven, durante una entrevista a un medio local.

Según el testimonio de distintas mujeres, Ireneo Martínez tenía un modo de actuar estipulado, contactar a féminas por Facebook a través de un ofrecimiento laboral en su local, continuar el contacto por WhatsApp, indagar sobre la vida sentimental de sus posibles empleadas, proponer entrevistas laborales a horas poco comunes, y hacerles ofrecimientos para tener diversos encuentros, más allá del ámbito laboral.

Al igual que Mailén, Elena de 18 años, también sostuvo una conversación con el acusado días antes de conocerse la noticia, de hecho, fue citada por el presunto abusador, a una entrevista en horas de la tarde, del mismo sábado en que ocurrió la violación de la joven venezolana.

“En esta zona, los fines de semana es un poco solo. Solamente abrimos 4 locales nada más, y nos ponemos de acuerdo para abrir hasta las tres de la tarde”, así lo señaló Génesis Mendoza, quien trabaja en uno de los locales aledaños al lugar en el que ocurrieron los hechos.

“Ése fin de semana, me imagino que el cita a la chica, porque podía cumplir con su cometido, que era violarla” aseveró.