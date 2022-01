Abogado de Álex Saab asegura no tener contacto con Nicolás Maduro

La defensa del empresario colombiano Alex Saab se mantiene férrea en que por su condición de diplomático no puede ser juzgado, más allá de las acusaciones que pesan en su contra. La Revista colombiana Semana entrevistó a su abogado en Estados Unidos, David Rivkin, quien explicó la estrategia de defensa y se mostró confiado en que Saab recuperará la libertad pronto.

“Es un caso muy importante no solo para Saab y para Venezuela, país del que era un enviado especial en Irán. Es importante para la viabilidad del sistema internacional, que depende de la oportunidad libre de los estados soberanos de involucrarse en diplomacia, lo que requiere absoluta inviolabilidad de los embajadores y enviados especiales. Esperamos tener buenos resultados en el reconocimiento de la inmunidad diplomática de Alex Saab y su liberación inmediata”, declaró al ser consultado sobre la estrategia de la defensa.

Indica además que su cliente fue designado como enviado especial de Venezuela en Irán, para desempeñar misiones humanitarias y viajó a ese país como enviado especial mucho antes de ser capturado en Cabo Verde.

“Los individuos como Saab, enviados especiales, son absolutamente inmunes a cualquier tipo de coerción, ya sea en el contexto de un proceso civil o penal. No puede ser arrestado, acusado, extraditado ni judicializado. No puede ser castigado de ninguna manera. Esto se llama inmunidad diplomática absoluta”, argumentó.

El abogado fue enfático al insistir que se debe separar el tema político y la vinculación de Saab con Maduro al asegurar que no conoce los casos de narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico que pesan sobre el Estado venezolano, e insiste en que “el estatus diplomático le otorga (a Saab) inviolabilidad absoluta ante cualquier forma de enjuiciamiento o proceso civil o penal. Esto es esencial. Si Estados Unidos viola la inmunidad diplomática de los embajadores y enviados especiales de otros países, le garantizo que alguien hará lo mismo a los diplomáticos estadounidenses”.

Al ser consultado sobre si ha tenido contacto con funcionarios de la administración de Maduro o con el propio Nicolás Maduro, dijo que “nunca he hablado con el presidente Maduro. No me imagino ninguna circunstancia en la que yo tendría que hablar con él o con alguna otra persona en el Gobierno de Venezuela. Si fuera necesario lo haría, pero como dije, no veo la necesidad legal”.

Sobre el pago de sus honorarios profesionales sostiene que “no tiene nada que ver con Venezuela. Se nos paga según nuestra obligación profesional y ética, bajo las reglas y leyes aplicables”.