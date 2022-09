21 años después de los atentados del 11 de septiembre el dolor sigue presente

Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre el domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de "nunca olvidar", 21 años después de los ataques terroristas más mortíferos en ese país.

Bonita Mentis se dispuso a leer los nombres de las víctimas en la ceremonia de la zona cero con un collar con una foto de su hermana asesinada, Shevonne Mentis, una inmigrante guyanesa de 25 años que trabajaba para una firma financiera.

“Han pasado 21 años, pero no son 21 años para nosotros. Parece que fue ayer”, dijo Mentis. “Las heridas aún están frescas”.

“No importa cuántos años hayan pasado, nadie puede comprender lo que sucedió ese mismo día”, agregó.

Los familiares y dignatarios de las víctimas también se reunieron en los otros dos lugares del ataque, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

Más de dos décadas después, el 11 de septiembre sigue siendo un punto de reflexión sobre los ataques con aviones secuestrados que mataron a casi 3.000 personas, reconfiguraron la política de seguridad nacional y estimularon una “guerra contra el terrorismo” de Estados Unidos en todo el mundo, reseñó la agencia AP.

Las celebraciones del domingo, que siguen a un tenso aniversario histórico el año pasado, se producen poco más de un mes después de que un ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos matara a una figura clave de Al Qaeda que ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre, Ayman al-Zawahri.

Pierre Roldan, quien perdió a su primo Carlos Lillo, un paramédico, dijo que “tuvimos algún tipo de justicia” cuando una redada estadounidense mató a Osama bin Laden en 2011.

“Ahora que Al-Zawahri se ha ido, al menos seguimos obteniendo esa justicia”, dijo Roldan.

Los ataques del 11 de septiembre también despertaron, por un tiempo, un sentimiento de unidad y orgullo nacional para muchos, al tiempo que sometieron a los estadounidenses musulmanes a años de sospecha e intolerancia y generaron un debate sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles. De manera tanto sutil como sencilla, las secuelas del 11 de septiembre repercuten en la política y la vida pública estadounidenses hasta el día de hoy.

Pero al igual que los familiares de otras víctimas, Jay Saloman teme que la conciencia de los estadounidenses sobre el 11 de septiembre esté retrocediendo.

“Fue un ataque terrorista contra nuestro país ese día. Y en teoría, todo el mundo debería recordarlo y, ya sabes, tomar precauciones y tener cuidado”, dijo Saloman, quien perdió a su hermano.

Al igual que un número creciente de personas que leen nombres en la zona cero, el sobrino homónimo del bombero Jimmy Riches aún no había nacido cuando murió su pariente. Pero el niño subió al podio para honrarlo.

“Siempre estás en mi corazón. Y sé que me estás cuidando”, dijo después de leer una parte de los nombres de las víctimas.

Más de 70 de los compañeros de trabajo de Sekou Siby perecieron en Windows on the World, el restaurante en lo alto de la torre norte del centro comercial. Siby estaba programado para trabajar esa mañana hasta que otro cocinero le pidió que cambiara de turno.

El inmigrante marfileño luchó con la forma de comprender tal horror en un país al que había venido en busca de una vida mejor. Y le resultó difícil entablar amistades tan cercanas como las que había tenido en Windows on the World. Aprendió que era demasiado doloroso apegarse a las personas cuando "no tienes control sobre lo que les sucederá a continuación".

“Cada 11 de septiembre es un recordatorio de lo que perdí y que nunca podré recuperar”, dijo Siby antes del aniversario. Ahora es presidente y director ejecutivo de ROC United, un grupo de defensa de los trabajadores de restaurantes que evolucionó a partir de un centro de ayuda posterior al 11 de septiembre.