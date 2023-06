Shakira y Hamilton fotografiados en una cena nocturna en Barcelona

La reconocida artista colombiana Shakira volvió a acaparar la atención el pasado domingo en el mundo de la Fórmula 1. Tras su destacada aparición en el Gran Premio de Miami, la talentosa cantante de Barranquilla hizo acto de presencia en el Gran Premio de España, celebrado en Barcelona.

Si bien Shakira siempre destaca donde quiera que vaya, su presencia en el circuito de Montmeló fue aún más destacada al ser vista en el palco de Mercedes.

Según los seguidores, este gesto podría ser un nuevo guiño hacia el piloto británico Lewis Hamilton, con quien se le vio compartiendo momentos en un restaurante y en un yate durante su estadía en Miami.

Resulta que Shakira y el piloto tuvieron un encuentro posterior a la carrera. En las redes sociales circula una fotografía en la que se aprecia a la colombiana cenando junto a Hamilton, una imagen que ha generado todo tipo de comentarios y ha sacudido las plataformas digitales.

En la instantánea, ambos disfrutan de una cena y algunas bebidas en compañía de otros amigos, posando para la foto.

De acuerdo con lo visto en la transmisión de la carrera, se pudo observar que Shakira vivió el Gran Premio de España desde el área del 'paddock'. Según los informes, la artista barranquillera animó a Hamilton desde el palco de Mercedes.

Por su parte, el talentoso piloto británico sorprendió al convertirse en la gran figura del día, alzándose con el segundo lugar en la competencia, justo detrás de Max Verstappen.

Lewis with Shakira and friends at a restaurant tonight#SpanishGP pic.twitter.com/p4me8mjjgB

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 4, 2023