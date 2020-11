Una copia de Super Mario Bros 3 se convierte en el videojuego más caro del mundo

Una “rara” singularidad en el diseño del paquete despertó el interés de una veintena de postores y disparó el precio final de la puja.

La casa de subastas estadounidense Heritage Auctions vendió por 156.000 dólares una “rara” y sellada copia de 1990 del legendario ‘Super Mario Bros. 3’, convirtiéndose así en el videojuego más caro de la historia.

Según detalla la compañía en un comunicado, la subasta, que tuvo lugar el pasado día 20 en Dallas (Texas), arrancó con un precio inicial de 62.500 dólares, una suma considerada ya importante, tratándose de un juego con calificación Wata 9.2 A +, que valúa el estado en la que se encuentran la caja y el sello.

Asimismo, el texto detalla que 20 postores entraron en la puja, lo que hizo que el precio final se disparara hasta alcanzar la mencionada cifra récord, convirtiéndose también en la primera subasta de videojuegos del mundo en acumular una puja superior al millón de dólares.

“No podríamos estar más contentos de romper el récord mundial por segunda vez en el mismo año”, declaró Valarie McLeckie, directora de videojuegos de Heritage Auctions. “No es de extrañar que otro juego de Mario, con el que muchos de nosotros crecimos, establezca el nuevo listón”, añadió.

Si bien la condición en la que se encuentra el videojuego es notable, lo que hace que esta copia sea aún más singular es el diseño del paquete en sí, ya que son extremadamente raras las copias selladas con la palabra “Bros.” situada a la izquierda, justo por encima del guante blanco de Mario.

#heritageLive: WORLD RECORD!! Super Mario Bros. 3 – Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First Production], NES Nintendo 1990 USA brings $156,000 – more than five times its estimate and the highest price ever paid for a video game. #AuctionUpdate #VideoGames #SuperMarioBros pic.twitter.com/7v3wykH63u

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) November 20, 2020