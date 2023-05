Un podcast sobre Luis Miguel que revela sus conexiones con el poder: ¿Conocías este comercial de El Sol? [+Video]

El interés de Alberto Tavira por Luis Miguel surgió a raíz de un evento peculiar protagonizado por el músico. En 1989, Luis Miguel actuó en la antigua residencia presidencial de Los Pinos durante la fiesta de cumpleaños número 15 de Cecilia Salinas, hija del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. A Tavira le llamó la atención que este incidente no se mencionara en la serie de Luis Miguel en Netflix, la cual fue revisada por el propio artista. Esto despertó su curiosidad y lo llevó a investigar a fondo el contexto de aquel suceso. El pasado 18 de abril, Tavira lanzó el primer episodio de su audioreportaje titulado "Luis Miguel, ¿culpable o no?" (Podimo), en el cual indaga en las relaciones y acercamientos de El Sol con la política. Durante un año, Tavira se sumergió en una exhaustiva investigación que involucró documentación, solicitudes de transparencia y entrevistas con biógrafos y personalidades destacadas. Como resultado de su indagación, concluye que El Sol "siempre sale ganando" en sus relaciones con el poder.

Tavira se reunió con Rodrigo Soriano de EL PAÍS en una cafetería del centro de Ciudad de México, donde compartió los detalles de su podcast. A pocas horas de la publicación del episodio 5, titulado "La imagen de Guerrero: ¿un guiño a la izquierda?" (ya disponible), el periodista se mostró emocionado y no pudo contener las expectativas: "[Los capítulos 5 y 6] son impactantes". En dichos episodios, revela el gasto millonario que el Gobierno del Estado de Guerrero, gobernado por el PRD con apoyo del Gobierno Federal, destinó en 2013 para crear el comercial de un minuto titulado "Soy Guerrero", en el cual Luis Miguel fue el protagonista y estuvo en el aire durante casi dos meses. El Estado presentaba a Luis Miguel como el azote del narcotráfico, pero en septiembre de ese mismo año, la ciudad donde se filmó el comercial, Acapulco, quedó devastada por los efectos de la tormenta tropical Manuel. "Como dice Pedro Torres, uno de los productores de la campaña y una persona de confianza del cantante: 'Más allá de las preferencias políticas, esto era un negocio, y Luis Miguel es un hombre de negocios'", afirma Tavira. En su audioreportaje, el periodista conversa con Torres y con el entonces director de mercadotecnia de Guerrero, Rael Ávila, quienes coinciden en sus declaraciones.

"En mi conclusión, fue una campaña costosa que involucró tráfico de influencias y amiguismo, y en la cual Luis Miguel pasó por alto todas las normas contractuales que rigen para un gobierno. Él decidió cuándo y dónde se realizaría el comercial, cuánto cobraría y qué se diría en el guión publicitario. Eso es un escándalo", concluye Tavira indignado.

El audioreportaje revela otro aspecto en el que Luis Miguel supo aprovechar sus vínculos políticos para obtener beneficios. "Aprendió a seducir al poder a través de su padre [Luisito Rey], y dominó el arte a la perfección. A partir de ahí, comenzó a utilizar el poder político de México. Pero fue un juego de reciprocidad, ya que los políticos también utilizaban a Luis Miguel como amigo, aliado, imagen y representante en campañas publicitarias", explica Tavira.

Un repaso por los diferentes gobiernos revela que Luis Miguel tuvo cercanía con la residencia presidencial de Los Pinos durante los mandatos de los presidentes priistas Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Sin embargo, su presencia se ausentó durante los sexenios de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012). Esta situación lleva a Tavira a plantearse la siguiente pregunta: "¿Es Luis Miguel priista?". En los primeros episodios, el periodista expone las relaciones que el cantante mantuvo con familiares de algunos mandatarios, como la amistad entre su tío Mario Vicente Gallego y el jefe de Departamento de Policía Arturo "El Negro" Durazo, que facilitó el debut de Luis Miguel en la boda de la hija del presidente José López Portillo cuando tenía 11 años, en 1981. También menciona la amistad con Jorge Van Rankin, ex pareja de Cecilia Salinas, hija de Salinas de Gortari, lo cual podría haber facilitado el acercamiento al presidente.

Tavira rememora episodios en los que Luis Miguel aprovechó su cercanía con los De la Madrid para movilizar el poder ejecutivo en la búsqueda de su madre, Marcela Basteri. Asimismo, destaca el acercamiento a la familia Salinas de Gortari, donde pudo obtener beneficios como posibles exenciones de impuestos y la obtención de su nacionalidad mexicana, considerando que el cantante nació en Puerto Rico. "Esto me lleva a plantear la hipótesis de que Luis Miguel tuvo una relación mucho más amistosa que ciudadana con el presidente de la República, con el objetivo de obtener algunos favores. Nunca antes habíamos visto a Luis Miguel asistir a una toma de posesión", reflexiona el periodista.

Tavira menciona el 1 de diciembre de 1998, cuando Luis Miguel se presentó en la toma de posesión de Salinas de Gortari a la presidencia y expresó su apoyo: "Es un día muy importante para todos los mexicanos. Se inicia una nueva etapa en nuestro país". En ese momento, Luis Miguel aún no contaba con la nacionalidad mexicana. "No solo asistió y se presentó, sino que se manifestó verbalmente frente a las cámaras a favor del nuevo régimen, siendo aún extranjero", comenta el periodista. Según Tavira, este gesto de Luis Miguel rozaría con el artículo 33 de la Constitución de México, el cual establece que los extranjeros no pueden involucrarse "de ninguna manera" en asuntos políticos del país.

El periodista aborda el aspecto político del famoso cantante con una consideración contundente. "Lo que más llama la atención de Luis Miguel, y es lamentable decirlo, es su vida amorosa", concluye Tavira. Al final de cada capítulo, repite una pregunta inquietante: "¿Es culpable o no?", evocando uno de los temas icónicos del músico. La incertidumbre deja la respuesta en manos del público. "[El pódcast] revela los momentos en los que él ha sacado provecho de la política, de ahí su título. Me gusta que la gente interactúe y llegue a sus propias conclusiones", expone.

Tavira deja a los oyentes la tarea de discernir la moralidad de aprovechar este tipo de contactos: utilizar los recursos del poder ejecutivo para buscar a su madre o adquirir la nacionalidad sin seguir los procedimientos habituales, entre otros. "[Luis Miguel, ¿culpable o no?] tiene como premisa descubrir el ocaso de El Sol, ese momento en el que fue eclipsado por el poder político del país. Antes de ser una estrella, él es un ciudadano común, una persona, un hombre corriente, que ha sido seducido por este monstruo, este demonio que es el poder político. Ha tenido que adentrarse en sus propios infiernos para de alguna manera disfrutar de lo que se vive en el infierno", concluye el periodista.