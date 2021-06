Un meteoro ilumina el cielo durante un partido de tee ball en EE. UU.

Un gran objeto luminoso surcó el cielo nocturno durante un juego de tee-ball infantil en Jacksonville (Florida, EE. UU.) el pasado 9 de junio, causando sorpresa en los residentes locales, informa Storyful.

El fenómeno fue captado en video por Mark Rose, un padre de familia que asistió al partido en el que participaba su hijo de 6 años, recogió RT.

El cuerpo celeste apareció en el cielo y, tras unos segundos, un se ve sacudido por un fulgor y desaparece en la oscuridad.

El paso del meteoro fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional en Tampa Bay, donde se recibieron varios reportes de testigos.

El evento pudo ser apreciado a lo largo de la costa atlántica de Florida, desde Jacksonville Beach hasta el sur de Miami. Usuarios de las redes sociales han compartido videos del suceso, informó RT.



@CoralTap Just saw this in the sky from Parkland at 10:16PM. #Meteor pic.twitter.com/E1rqXUbku8

— m (@cbkcc1) April 13, 2021