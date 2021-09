Un estanque se tiñe de rojo por una causa desconocida en Jordania

Los usuarios de redes sociales han compartido varias fotos de un estanque aislado cerca del Mar Muerto en la región bíblica de Moab (Jordania) que se tiñó de rojo recientemente por una causa que aún se desconoce.

Al enterarse de la noticia, el Ministerio de Agua y Riego jordano envió el sábado pasado un equipo de especialistas para tomar muestras y determinar las causas del cambio, informa The Jerusalem Post.

Se espera que los resultados de los análisis los den a conocer en los próximos días.

El color del estanque puede asociarse con algunos relatos de la Biblia, en particular, con la conversión del agua en sangre, una de las llamadas 10 plagas de Egipto. Sin embargo, los especialistas consideran que el cambio de color puede ser causado por las algas, el óxido de hierro o la descarga de sustancias químicas por parte de los humanos, reseñó RT.

A pool of water located next to the Dead Sea in the biblical region of Moab(Jordan) has unexplainedly turned blood red- with red water conjuring up thoughts of a biblical plague of blood 1/10 cast by God upon the Pharoah of Egypt to free the Jews ex slavery according to the Bible pic.twitter.com/u8KX8LkjvV

— Knightess Duckworth Telegram: https://t.me/THKess (@ms_duckworth) September 13, 2021