Un árbitro pide perdón de rodillas tras cometer un error

Un árbitro que cometió un error durante un partido de la segunda división de Dinamarca ofreció disculpas arrodillándose en el césped.

Este fin de semana se midieron el Vendsyssel y Fredericia de la Segunda División danesa, donde el local se encontraba ganando el partido y pudo haber tenido un giro de no ser por el error del juez del partido.

Fredericia estaba atacando en el minuto 28 del tiempo corrido y hubo una falta del cuadro de casa, misma que no afectaba ya que la posesión seguía siendo suya pero el silbante, por instinto, la marcó, reseñó el portal Diez, de Honduras.

Rápidamente se dio cuenta que había cometido una grave error, pues le quitó la oportunidad al Fredericia de igualar el encuentro, por lo que en su recorrido, se lanzó al pasto, se arrodilló y ofreció disculpas.

Uno de los futbolistas se acercó a él para decirle que no se preocupara, todo después de verlo arrodillado, por lo que el juez se levantó, el partido siguió su curso y nos regaló una de las imágenes más insólitas.

Para fortuna de este silbante, el Fredericia pudo igualar el marcador minutos más tarde, pues un gol de Christian Tue puso el 1-1 al minuto 37, resultado que sería definitivo.

This is crazy … referee doesn’t play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO

— Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021