Subastan unos calzoncillos “muy usados” de Michael Jordan

La familia de John Michael Wozniak, que fue guardaespaldas de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, ha puesto en subasta unos calzoncillos “muy usados” del exjugador de los Chicago Bulls, informó este miércoles el diario As.

En enero de 2020, John falleció, por lo que sus familiares heredaron una serie de artículos que Jordan le regaló cuando trabajaba para él, reseñó RT.

Además de la prenda de ropa interior, el deportista le obsequió con un reloj de la marca Rolex con una dedicatoria, un anillo de diamantes y una camiseta de su última temporada como profesional en los Washington Wizards.

Todos esos objetos ahora se han puesto a la venta en la casa de subastas Lelands. El valor de los calzoncillos, cuyo precio inicial era de 500 dólares, ya ha subido a 600 dólares, y todavía quedan 24 días por delante antes de que termine la venta pública.

El año pasado un par de zapatillas firmadas por Jordan, diseñadas especialmente para él y que las usó durante su primera temporada en la NBA fueron vendidas por la suma récord de 560.000 dólares en la casa de subastas Sotheby’s, informó RT.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1

— theScore (@theScore) September 1, 2021