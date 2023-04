Subastan por casi 15 millones de dólares una matrícula de vehículo en Dubái

Una persona pagó la cifra récord de 55 millones de dírhams (14,9 millones de dólares) por la matrícula de vehículo P7 durante una subasta celebrada la noche de este sábado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

La subasta, que formaba parte del evento benéfico Most Noble Numbers, tuvo como monto de partida 4,08 millones de dólares, cifra que se multiplicó en cuestión de segundos. Durante varios minutos la oferta se estancó en 9,5 millones de dólares, realizada por el empresario de origen ruso Pável Dúrov, fundador de la red social VK y codesarrollador de la plataforma de mensajería Telegram.

Entonces varias personas pujaron, lo que hizo que el precio subiera rápidamente, provocando así la alegría y el aplauso del público presente. Finalmente, un comprador anónimo ofreció 14,9 millones de dólares y se dio por cerrada la subasta.

De esta forma, se batió el récord anterior en placa de automóvil más cara del mundo, que se había establecido cuando un comprador pagó 14,2 millones de dólares durante una subasta celebrada en 2008, en Abu Dabi.

La subasta benéfica para placas de vehículos especiales y números de teléfono apoya la campaña One Billion Meals Endowment, impulsada por Mohamed bin Rashid Al Maktum, gobernador de Dubái y primer ministro y vicepresidente de los EAU, para establecer el mayor fondo de dotación de ayuda alimentaria sostenible en pleno Ramadán.

Watch: A new record was set last night, as car number plate P7 sold for a whopping Dh55 million at an auction in Dubai https://t.co/9bLBrLKedv pic.twitter.com/xtFG4FrDEZ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) April 9, 2023