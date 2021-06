Sky Pool, la piscina acrílica suspendida a 30 metros de altura

Poder disfrutar de una piscina transparente suspendida a 30 metros de altura y sujetada por los dos edificios sobre los que está construida ahora es posible. Se acaba de inaugurar en el barrio de Nine Elms, en el suroeste de Londres, y, por ahora, solo podrán disfrutar de ella los residentes de este complejo de apartamentos.

La Sky Pool es la piscina acrílica independiente más grande del mundo; fue fabricada en Estados Unidos y transportada después a Londres. Mide 25 metros de longitud, tiene tres metros de profundidad y puede utilizarse para ver algunos de los edificios más emblemáticos de la capital británica desde el interior del agua.

Swimmers enjoy warm weather in London at the Sky Pool which is believed to be the world’s first transparent pool built between two skyscrapers

