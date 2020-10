Presentadora de televisión británica sale al aire “sin piernas”

FUn peculiar vídeo de la presentadora del programa británico de noticias Newsnight de la BBC, Emily Maitlis, se volvió viral en las redes sociales. En el clip, la periodista sale al aire… sin piernas, reseñó RT.

La propia Maitlis se sorprendió luego por esa ilusión óptica y bromeó diciendo que estaba trabajando desde casa, mientras que un holograma suyo la representaba en el estudio. “Perfecto para la cuarentena”, ironizó la presentadora.

As if 2020 wasn’t already bad enough, Emily Maitlis has been robbed of her legs. #Newsnight pic.twitter.com/Hza9TwYL6Z

