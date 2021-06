Niño vende colección de cartas de Pokémon para salvar a su perro y recibe una sorpresa

Un niño de 8 años de Lebanon, en el estado estadounidense de Virginia, fue noticia hace unas semanas por haber puesto en venta sus cartas de Pokémon para costear el tratamiento médico de su cachorro.

Al enterarse de las intenciones del pequeño Bryson Killean, la compañía que comercializa las populares figuras decidió compensar su sacrificio con un inesperado regalo, informaron medios locales.

Cuando Bryson supo que su mascota Bruce sufría de parvovirosis canina, un virus intestinal potencialmente mortal, montó un puesto ante su casa para subastar su preciada colección y así recaudar dinero para ayudar a su amigo, cuyos gastos veterinarios ascendían a 700 dólares.

Poco después, su madre puso en marcha una recolecta en línea a través de GoFundMe con una meta de 800 dólares, que gracias al masivo apoyo de la gente recaudó más de 5.000 dólares. De este modo, Bruce pudo ser atendido y puesto fuera de peligro.

El acto de bondad de Bryson generó tal repercusión que incluso llamó la atención de The Pokémon Company International, con sede en Bellevue (Washington), desde donde decidieron enviarle al jovencito un juego de cartas raras y difíciles de encontrar en las tiendas.

“Hola Bryson, nos inspiró mucho tu historia sobre la venta de tus tarjetas para la recuperación de tu perro. Aquí tienes algunas que te ayudarán a reemplazar las que tuviste que vender”, decía una nota incluida en el obsequio.

In the family’s latest update, Bruce the puppy is feeling much better & is finally back home.

His mom has set up PO Box for those who want to send Bryson some Pokémon cards to replace his collection. Here’s the address:

PO Box 2191 Lebanon Virginia 24266 pic.twitter.com/WFUswIMGx3

— GoFundMe (@gofundme) May 14, 2021