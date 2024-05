Madre dio a luz en un restaurante y nombró a su hija como el establecimiento

Alyse y Sean Sparkman, una joven pareja de Michigan, Estados Unidos, se encontraban en la semana número 37 de gestación en espera de su tercer bebe, cuando Alyse empezó a presentar contracciones y al ingresar al hospital los médicos le dijeron que regresara a su casa.

De vuelta, tras detenerse a comer una ensalada en uno de sus restaurantes favoritos, el almuerzo se vio interrumpido por otro asunto de mayor importancia como sería el inesperado nacimiento de su tercer hijo, poco después de que le dijeran en el hospital que aún no estaba lista para la labor de parto.

Tras romper bolsa en el restaurante, la mujer dio a luz unos escasos minutos después y casi de inmediato no dudo en llamar a su esposo Sean, quien confeso estar muy sorprendido por la noticia, y a la vez lamentó no haber estado presente en este momento tan especial.

"Me detuve en un semáforo en rojo y ella me llamó y me dijo: 'Tuve al bebé'", contó Sean. "Pensé: 'Oh, no puedo creer que me haya perdido esto'. Me sentí tan mal", añadió el esposo de Alyse, para el medio Today Parents.

Con anterioridad, la pareja había acordado que su hija se llamaría “Penelope”, pero dado que tuvo un nacimiento atípico y fuera de lo común, decidieron colocarle de segundo nombre a su hija “Lily”, en honor al establecimiento de comida que la vio nacer, el Lily’s Seafood Grill.

De igual forma, en retribución al gesto de la madre, el restaurante hizo la colocación de una placa conmemorativa en honor al nacimiento de la pequeña Penelope Lily.