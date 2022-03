Jake Paul retó a Vladimir Putin a una pelea

Jake Paul se ha sumado a los mensajes en redes sociales pidiendo paz por el conflicto que se desató entre Rusia y Ucrania, pero fiel a su estilo lo hizo en tono de broma e incluso utilizando la imagen del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El YouTuber salió a su cuenta de Twitter para mandar un mensaje para los ciudadanos de Ucrania el día que Putin mandó una operación militar para el país vecino.

"Mis pensamientos están con la gente de Ucrania y Rusia, quienes van a sufrir mucho por todo este caos", escribió Jake.

Un día después y en tono de broma, "The Problem Child" subió el nuevo cartel para una pelea, en la que se veía su imagen y la del mandatario ruso y con el tag #PaulPutin, además de mencionar al comediante Tim Dillon. "Grandes noticias. Boletos a la venta la siguiente semana".

La imagen recibió cientos de respuestas, incluyendo la de su hermano Logan Paul, diciendo ‘Necesita que lo pongan en su lugar’, dirigiéndose a Putin.

Big news. Tickets on sale next week. #PaulPutin brought to you by @TimJDillon promotions. pic.twitter.com/O45FjVRxd8

— Jake Paul (@jakepaul) March 3, 2022