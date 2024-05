Insólito: Un hombre colgó una hamaca en un autobús en Nueva York

En muchos países, la normativa prohíbe a los pasajeros acceder a los autobuses con patinetes eléctricos, pero hasta el momento no existe una regulación específica que mencione el uso de hamacas en el transporte público. Esto llevó a un hombre a desafiar este aparente vacío legal al colgarse en una hamaca dentro de un autobús en Nueva York.

El incidente, capturado en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, muestra al individuo recostado en la hamaca dentro del vehículo, en una posición poco convencional. A pesar del asombro de los demás pasajeros y las advertencias del conductor, el hombre se negó a bajar, reporta el portal 20minutos.

En repetidas ocasiones, este caballero, apodado como "el chico de la hamaca", desafió la situación argumentando: "Me gustaría ver el letrero que prohíbe las hamacas", retando cualquier señal de restricción. Mostrando total confianza en su habilidad para mantenerse en la hamaca sin caerse, incluso se comparó con una anaconda.

A pesar de los pedidos del conductor para que descendiera y permitiera que el autobús continuara su ruta, el personaje se mantuvo firme en su decisión, afirmando: "Si no hay una señal que prohíba las hamacas, no me pienso bajar".

Aunque no se ha confirmado si el individuo es una persona sin hogar o si se trata de un acto cómico o una actuación premeditada, el video destaca la necesidad de regulaciones más específicas en los autobuses de Estados Unidos.

No se aclara la nacionalidad de este singular sujeto que protagonizó el inusual momento en el autobús neoyorkino.