Cuatro estrellas de Hollywood protagonizan foto viral que ahora es un exitoso meme

Timothée Chalamet, Tilda Swinton y Bill Murray, parte del elenco de la película “The French Dispatch”, posaron para una fotografía durante el Festival de Cine de Cannes, que se celebró esta semana en Francia.

La instantánea, en la que también aparece el director de la cinta, Wes Anderson, ha causado sensación en redes sociales, donde fue convertida en un ingenioso y divertido meme, reseñó RT.

Más allá de que se tratara del reparto estelar de una de las producciones más esperadas y mejor elogiadas de Cannes, la imagen causó furor por la extremada disparidad entre los atuendos de sus protagonistas, combinados en un solo lugar. Cada uno escogió una moda totalmente distinta, bien diferenciada y que parecía hablar de sus personalidades.

Ese choque de estilos dio pie a los usuarios de Internet a utilizar la foto para comparar una innombrable cantidad de cosas en distintos y graciosos contextos.

Zoom presentation attire, remembering how I dressed before Zoom, imagining how I'll dress after Zoom, how I'll actually dress after Zoom pic.twitter.com/RKcxaX8Nmt

— Sara Wallace Goodman (@ThatSaraGoodman) July 15, 2021