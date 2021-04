Comparan con Forrest Gump a exitoso hombre chino con parálisis cerebral

Un hombre chino con parálisis cerebral ha sido calificado como un héroe y apodado ‘Forrest Gump’ tras convertirse en un exitoso propietario de una fábrica que emplea a personas con discapacidades, informa South China Morning Post.

Con sede en la ciudad de Suzhou, la compañía de Lu Hong —Yuanyue Paper Product Company— gana anualmente unos 10 millones de yuanes (1,5 millones de dólares). Entre sus 42 trabajadores, 24 tienen varias discapacidades físicas.

Lu desarrolló parálisis cerebral cuando tenía 10 meses de edad después de una fiebre. Este grupo de trastornos afectan a la capacidad de una persona para moverse y mantener el equilibrio y la postura. Cuando era niño Lu luchaba por mover su cuerpo, su cabeza y mantener el equilibrio, lo que atraía la atención negativa de otras personas. “Me di cuenta de que me miraban con desprecio y de forma burlona”, contó Lu.

Después de su graduación, varias compañías no quisieron contratarlo debido a su discapacidad. Lu recuerda otro episodio en el que se sintió humillado: cuando solicitó un trabajo en una empresa, un guardia en la entrada arrojó una moneda en su taza, pensando que era un mendigo.

Finalmente, encontró un trabajo en una fábrica que producía pasteles de luna. Varios años más tarde, atraído por el floreciente desarrollo de la economía privada, Lu dejó la fábrica para establecer su propio negocio, abrió un puesto en la calle para reparar bicicletas. El empresario chino luego vendió periódicos y revistas, arrendó teléfonos, discos de películas, reparó computadoras y abrió un cibercafé. Además aprendió habilidades de edición de videos antes de abrir un estudio fotográfico y aprovechó el auge del comercio electrónico estableciendo una tienda en línea.

Su empresa, Yuanyue, establecida en 2017, fabrica cuadernos y otros artículos de papelería. Desde entonces se ha expandido desde un pequeño taller con un par de empleados a una fábrica de 1.000 metros cuadrados con 42 empleados.

Según Lu, “es difícil para las personas con discapacidades encontrar un trabajo y ellos darían 120 de 100 en esfuerzo por su trabajo”. Citó el ejemplo de Liu Zilong, un trabajador cuyo brazo derecho está paralizado. “Después de sus continuos esfuerzos, es capaz de escribir 80 caracteres [chinos] por minuto [con su mano izquierda]”, señaló Lu, y agregó que Liu es el mejor empleado de servicio al cliente de su compañía.

“El Dios no solo me permitió ganar dinero, sino que también me permitió hacer contribuciones a la sociedad. Creo que soy una persona útil”, subrayó Lu