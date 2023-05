BBC: Como salvé a mis hijos de la secta en la que murieron 200 personas

La reacción de Salema

Cuenta que le dijeron: "Si tus hijos no mueren, deberías dejar de asistir a los funerales de otras personas".

Los sobrevivientes dicen que se suponía que los niños debían ser los primeros en irse, según una orden macabra redactada por Mackenzie. Luego los solteros, las mujeres, los hombres y, por último, los líderes de la iglesia.

"Cuando el niño lloraba o pedía comida o agua, nos decían que tomáramos una caña y lo golpeáramos para que se fueran a comer al cielo", explica Salema.

"Así que lo pensé y dije: 'no puedo seguir con esta situación, no puedo comer mientras mi hijo se muere de hambre'. Me dije a mí misma, 'si me siento tan mal cuando ayuno, ¿qué hay de mi hijo?'".