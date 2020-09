Autoridades canadienses recomiendan tener sexo usando tapabocas

¿Es el cubrebocas un nuevo condón? Las autoridades canadienses así lo sugieren. En la fiebre de la pandemia, la principal autoridad médica de Canadá, la doctora Theresa Tham, recomendó a los habitantes del país tener sexo con tapabocas.

La doctora Tham dijo esta semana que evitar los besos y usar la mascarilla sanitaria durante el acto sexual son actos que deben tomarse en cuenta para la protección en contra del nuevo coronavirus. Tam señaló que existen pocas posibilidades de contagiarse a través del semen y el fluido vaginal. Esto último es quizá lo más rescatable de su intervención, según Pijama Surf

Pero no fue demasiado clara, pues no dijo qué actividades que involucran la cercanía física son riesgosas. Presumiblemente, el sexo portando el también llamado barbijo no es una de ellas. Aunque quizá la doctora se refiere solamente a que el cubrebocas reduce más las posibilidades de no contagiarse, ya que obviamente no las anula, y tener sexo con mascarilla es seguramente es una de las actividades de contacto íntimo que significan cierto riesgo. A la par, atinadamente, Tam añadió que el sexo es importante para la salud