Alarma en el norte de Chile por un enigmático animal que ataca como el mítico “chupacabras”

Alrededor de 50 crías de llamos y alpacas fueron atacadas por un animal que no presenta las características de los depredadores más comunes de la zona de Colchane, ubicada al norte de Chile en la región de Tarapacá.

Comuneros especulan que pueda ser un Chupacabra o un Condenado, entidades mitológicas tipo zombi que se alimentan de la sangre del ganado.

La leyenda del Chupacabras se inició en los años 90, después de que se reportaran ovejas muertas encontradas en Puerto Rico, víctimas de una serie de agujeros por los cuales se había extraído toda su sangre. En ese entonces, los medios de comunicación divulgaron historias recogidas desde la comunidad que daban cuenta de matanzas de muchos tipos de animales como caballos, cerdos y cabras producidas por un tipo de animal hasta entonces desconocido. Con el pasar de los días se le denominó Chupacabras.

Ahora, los ganaderos del poblado de Central Citani, a 3 kilómetros al oeste de Colchane una zona fronteriza con Bolivia, denuncian que desde noviembre del año pasado a la fecha han perdido más de 50 crías de llamos y alpacas, y que en general, han sido atacados de noche por un animal que no corresponde a los depredadores más típicos de la zona y del que tampoco pueden encontrar huellas. Por lo anterior, los comuneros exigen que el Servicio Agrícola Ganadero de Chile SAG, investigue la situación que suma millonarias pérdidas y por tratarse de su principal fuente de ingreso, reseña Infobae.

Los ataques por lo general se han desarrollado en el campo cercano a las “chullpas”, lugar con edificaciones en las que se realizaron entierros pre incaicos y donde desde el 2019 se ha reportado la presencia de zorros y pumas que suelen atacar al ganado cuando se les pastorea, pero no dentro de los corrales, como se ha dado con los últimos casos reportados desde noviembre y que solo afecta a las crías.

Juan Choque Choque, uno de los afectados, advierte que lo primero que pensaron es que se trataba de alguna mala intención de alguien que estuviera haciendo una maldad. “Al principio cuando aparecieron dos ó tres muertes pensamos que había sido alguien. Pero cuando empezaron a aparecer más dijimos cómo alguien va a estar matando a las crías, si no le conviene a nadie. Nadie podría tener tanta maldad. Y siguieron y siguieron las muertes”, declara.

El alcalde de Colchane Javier García Choque, por su parte, ordenó que una profesional veterinaria del municipio a que examinara el último cadáver de un animal atacado y que fue hallado en las últimas horas. “La profesional no pudo concluir que se tratase de un depredador de la zona, ante las preocupaciones de vecinos haremos la entrega de toda la información al SAG para que puedan concluir qué tipo de animal se trata y cómo contenerlo. De ser necesario enviaremos informes a otras entidades para que nos ayuden a encontrar a esta criatura”, señaló.

Luis Choque, otro de los ganaderos afectados reconoce que se ha multiplicado la presencia de zorros en el sector, los principales depredadores de sus animales, pero los ataques a las crías no tienen las características de los típicos ataques efectuados por estos animales, “Les hace un hoyito y no en el cuello si no en el costado, no le come la carne, ni las entrañas nunca había visto algo así. Ataca de noche y los animales parecen no defender a la cría”, sostiene