Editorial Versión Final // Venezuela, ¿problema económico o político?

Realmente gran esfuerzo hace Nicolás Maduro para levantar la economía venezolana. Habla y diseña proyectos de territorios especiales económicos, entregar un millón de hectáreas de tierras cultivables a iraníes, lobby en Washington para bajar la presión de las sanciones, agenda económica en las negociaciones políticas en México con la oposición, pero nada de esto le funciona.

¿Seguirá pensando que el tema es político? ¿No le toma el pulso a los empresarios? ¿No entiende el mundo de los capitales, que éstos huyen de la noche a la mañana o regresan de la misma manera? ¿Por qué sus propios seguidores tienen su dinero en los grandes grupos financieros de la banca mundial? En Andorra o Suiza, por ejemplo, así como Canadá o España.

¿Ingenuidad política para no entender cómo se mueve la economía? Sus mentores de la Habana tuvieron éxito para relanzar a la isla secuestrada por los Castro cuando diseñaron un proyecto de ley para inversiones extranjeras y está en su legislación bajo el artículo número 118 con fecha de 28 de marzo del 2014 y en gaceta extraordinaria 20, del 26 de abril 2014 y actualizada en febrero 7 del 2020. ¿Acaso le funcionó? Claro que no, y por las mismas razones que en Venezuela no va a pasar.

“Deseos no preñan”, dice un refrán popular. No hay recursos humanos con fugas de talentos y mano de obra calificada, así como deterioros de los servicios públicos, sin dejar de reseñar la corrupción en la administración pública que, aún manteniendo los empresarios estar dentro de la legalidad, son víctimas de la matraca, extorsión y vacunas de los funcionarios públicos que abusan en sus actuaciones.

Y algo más grave: no hay seguridad jurídica y sin una sana administración de justicia esto se traduce en pérdida de la confianza. Esta es la clave. El modelo político no brinda confianza y el dinero tiene alas, vuela hacia mejores destinos. Solo cambiando el modelo político tendremos crecimiento económico seguro. Es difícil pedirle al PSUV que revise su visión ideológica, pero apostamos al país para que no siga el deterioro de la nación, la huida de los venezolanos al mundo y la vida indigna de nuestra gente. No es el “bloqueo económico” de los EE. UU. que no permite levantar la economía en Venezuela que hoy vive de un espejismo o burbuja. Es el modelo político.

Carlos Alaimo

Presidente-Editor

15-8-2022