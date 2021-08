Sobalvarro: “Nos toca a todos los candidatos junto a nuestro partido, prepararnos para la victoria del 21N”

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, felicitó a todos los postulados que resultaron escogidos en las Elecciones Primarias Abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el pasado 8 de Agosto como candidatos y candidatas a las 335 alcaldías y 23 gobernaciones del país, en especial a Omar Prieto Fernández, aspirante a la reelección en la Gobernación del estado Zulia, expresó “suerte a los camaradas candidatos del PSUV, ahora nos toca a todos, junto a nuestro partido, prepararnos para las elecciones del 21 de noviembre, para que salgamos invictos y así esas 23 gobernaciones sigan al servicio del soberano, siendo rojas, rojitas”.

De igual manera, agradeció a todo el pueblo de Almirante Padilla por la demostración cívica, democrática y armónica en cómo se llevo el proceso, “primero en las elecciones para las postulaciones, llevadas a cabo con las bases militantes del partido y después en las elecciones del 8 de agosto, donde este servidor puso su nombre y apellido, el PSUV avalo esa candidatura y ya hay el pronunciamiento oficial a través de la lista de los candidatos a alcaldías, tuvimos la oportunidad de salir victoriosos con el 64,92% de los votos, 4.014 sufragantes participaron en esa elección, siendo un poco más del 46%, cifra superior a la media nacional, un porcentaje irrefutable, irreversible ese triunfo porque superamos el baremo del 35% al 40% y más de 33 puntos por encima del segundo aspirante, una vez se haga definitiva la proclamación con las autoridades del partido, estaremos en la juramentación y preparándonos de inmediato para el nuevo proceso eleccionario que se realizará el 21 de noviembre, donde aspiraremos a la alcaldía de Almirante Padilla y ante cualquier otro contrincante de la oposición, seguro, con el apoyo del pueblo nigalense lo vamos a derrotar” afirmó.

En materia de Covid-19, Sobalvarro detalló que la suma total de casos es de 207.944.965 de los cuales 18.889.647 están activos, 184.681.085 recuperados y 4.374.233 han fallecido. En Venezuela la cifra total de contagios es 319.094 mientras que la tasa de recuperados se ubica en 96%, sumando 305.397 personas sanadas, 9.898 casos activos y 3.799 muertos. En el Zulia la cifra de casos acumulados es de 33.672 de los cuales 32.663 se han recuperado 679 están activos y 280 han fallecido.

Con respecto a la firma del Memorándum de entendimiento entre delegaciones del Gobierno Bolivariano y de la Oposición para el dialogo en la ciudad de México, consideró que es lo que hace un jefe de estado, tratar por medios diplomáticos que la política sea lo más viable y posible para la paz, armonía y convivencia de todos los venezolanos. En este sentido, indicó que el país vive una situación bastante difícil, hundido en una crisis económica cuya mayor responsabilidad está en la manera como la oposición ha querido sacar a los presidentes de Venezuela, primero al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y luego a Nicolás Maduro Moros.

Recordó que entre los años 2013 y 2017 la oposición realizó guarimbas, paros, saboteos, actos terroristas al sistema eléctrico nacional y suministro de agua, además de las sanciones impuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, sus aliados de la Unión Europea y otros países del mundo. Señaló “todo el daño que ha hecho la oposición apátrida, vendida a los intereses de las grandes transnacionales y de los EE.UU., jamás y nunca la recuperaremos, estamos hablando que en 25 años no logramos estabilizar la economía ni el buen vivir de los venezolanos, si es verdad, nuestros gobiernos han cometido errores, reconocemos la existencia de actos de corrupción y que en algunos casos es posible haya habido exceso por parte de las autoridades policiales y militares, pero también es cierto que el gobierno ha tenido que enfrentar la peor de las desestabilizaciones que se pudiesen haber hecho a gobierno alguno y aun así el comandante presidente sigue resistiendo unido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro pueblo, una vez más llama al dialogo en apenas 95 días para una convocatoria a mega-elecciones conforme lo dicta la constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Manifestó “le damos gracias a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos de México y al personero del Reino de Noruega, porque siempre están ahí, colaborando con la democracia y estabilidad política de Venezuela, con la tranquilidad y convivencia armónica del pueblo, nos toca a quienes estamos de una u otra manera en algún medio, más que aplaudir esta grandiosa iniciativa del presidente, del Gobierno Bolivariano y también de los voceros de la oposición, que una vez más tratan de acercarse a un punto de equilibrio y encuentro porque Venezuela es la patria de todos, así que ojalá, como sucede en Roma, en el Vaticano, que esta vez haya humo blanco y podamos seguir con una política de gobierno estable, dentro del marco de la constitución todo, fuera de ella, absolutamente nada”.

En el ámbito internacional, en cuanto a la situación en Afganistán donde las Fuerzas Revolucionarias del Talibán llegaron a Kabul y regresaron al poder 20 años después, afirmó que a lo largo de la historia, Afganistán ha sufrido la invasión de diversos imperios, en 1979 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) llegó a instaurar un gobierno de tinte comunista, 10 años después, en 1989, con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, los soldados rusos se retiraron derrotados. Para inicios de 1990 hacen incursión los talibanes que estaban rezagados en la frontera de Irán e inician una ofensiva hasta 1996, cuando toman el poder e imponen un régimen basado en el fundamentalismo Islámico, integrado por un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que se fueron a la guerra con el propósito, esa vez, de luchar contra la Unión Soviética, país que tenía sus soldados y sostenía al régimen que existía desde inicios de 1980, siendo entonces apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica.

El economista indicó que una vez que sucede el derrumbe del World Trade Center,conocido como las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en Septiembre del 2001, Estados Unidos responsabiliza a Bin Laden y el grupo Al-Qaeda de estos hechos, inmediatamente el presidente Bush hizo su ofensiva, enviando tropas norteamericanas, más de 100 mil soldados, en una coalición con otros países de la Unión Europea, quienes entraron a Afganistán y en menos de 45 días derrocaron al gobierno Talibán, haciendo que estas fuerzas tuvieran que irse a las fronteras. Subrayó que responsabilizar a Osama Bin Laden como culpable del derrumbe del World Trade Center, trajo como consecuencia la invasión a Afganistán de estas fuerzas internacionales, “las causas verdaderas de esa invasión las conocemos, Afganistán hace frontera con Irak e Irán, siendo ese un paso seguro para el petróleo y gas que pudiera producirse en esta zona y en las estrategias de los EE.UU, sus aliados y las grandes transnacionales, cualquier motivo económico es justificable para una guerra, así se ataque y acabe la cultura milenaria, así hayan muertes civiles, colaterales como ellos dicen, la promesa del presidente Bush de acabar con el Talibán, responsable de la muerte de los más o menos 3 mil norteamericanos residentes en las torres gemelas, fue suficiente entonces para la violación colectiva de los derechos humanos al pueblo de Afganistán”, alego.

Agregó “el momento llegó, las tropas del Talibán llegaron a las afueras de Kabul, tomaron el poder sin resistencia, los soldados norteamericanos se retiraron por orden de Biden y no hay presencia militar, el presidente de ese entonces, títere de los Estados Unidos de Norteamérica se fue de Afganistán, hay un nuevo gobierno de transición, con una capital en confusión, en este momento el aeropuerto está lleno de personas queriendo irse del país por la experiencia de los primeros años de gobierno de Talibán a mitad de los 90 y principios de la década del 2000, esperemos pues que el nuevo gobierno del Talibán en verdad respete los derechos humanos y cualquiera sea su origen, su religión, al menos sepa que hay una convivencia internacional y que hay deberes por los que tenemos que respetarnos entre naciones”.

En otro tema, reiteró su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro Moros para que junto al pueblo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los gobernadores, alcaldes, diputados, exija el levantamiento definitivo del embargo económico de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y sus países aliados. Manifestó “señor Joe Biden, levante ya las medidas que tiene atrapado a nuestro pueblo en una situación económica difícil, sobreviviendo estamos nosotros aquí los venezolanos y es su responsabilidad presidente Biden, deje usted ya el monopolio del sufrimiento de este noble pueblo, libere nuestra economía, deje todas las sanciones que tiene contra esta nación y sus medidas coercitivas unilaterales”.

Exigió una vez más, que se devuelvan los activos que están confiscados en los EE.UU., las cuentas del Holding CITGO, del Banco Central de Venezuela, los activos en Colombia, Monómeros, todo el dinero que se invirtió en la refinería Isla de Aruba, 654 millones de dólares, el dinero de los dividendos del 49% de las acciones de PetroJamaica y por supuesto, el oro que está en una bodega de un banco de Londres, “ya hubo una sentencia en primera instancia y todavía no se le permite a nuestro Presidente como manejador de la haciendo publica nacional, utilizar ese dinero para importar alimentos, medicinas, medicamentos, insumos, materias primas que necesita nuestro pueblo en medio de esta crisis económica y pandemia con la finalidad de seguir deteniendo el contagio y dándole a este bravo pueblo el sustento que necesita para salir de esta crisis profunda a la cual estamos sometidos, levántelas definitivamente, igual como debe hacerse con Cuba, Nicaragua, Irán y cualquier país del mundo” dijó.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista se refirió al Bolívar Digital que presento el Banco Central de Venezuela (BCV), explicó que la reconversión es la eliminación de ceros a la derecha del cono monetario, detalló que es la tercera vez que se hace, primero en el 2008 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías creó el bolívar fuerte con un nuevo abanico de billetes, en el 2018 el presidente Maduro hizo una reconversión monetaria llamado el bolívar soberano y ahora en el 2021 el bolívar digital.

El economista indicó que, “esta reconversión monetaria, tercera en 13 años, lo que causa es un impacto psicológico en nuestros usuarios, es decir, bajarle 6 ceros a la moneda, en un paquete de harina que cuesta 4 millones de bolívares lo lleva a costar 4 bolívares, un paquete de arroz con un valor actual de 3,2 millones de bolívares va a costar unos 3 bolívares, un kilo de carne con un precio de más o menos 20 millones de bolívares pasa a partir de octubre a 20 bolívares, se va a crear como cono monetario desde 0,25 céntimos a un bolívar en moneda y otros 5 billetes como dinero fiduciario pero a la vez también hablamos de dinero digital que no es sino la modernización de lo que tiene que ver con las transacciones comerciales y financieras, es decir, no se va a crear ahora más dinero como circulante monetario para el pago en efectivo en la figura de los billetes que normalmente conocemos, papel moneda, sino que también se va a crear dinero electrónico”.

Añadió “que nuestro gobierno revolucionario considere que no basta solamente con la reconversión monetaria, ni solamente con eliminar ceros al cono monetario, es necesaria una política monetaria conforme a lo que dicta la constitución”. En este sentido, consideró que es importante dar respuesta a varias interrogantes: ¿Qué vamos a hacer con la liquidez monetaria?, ¿Vamos a emitir más o menos dinero?, ¿Vamos a trabajar ahora con dinero digital? ¿Qué vamos a hacer con el tipo de cambio?, ¿Vamos a seguir permitiendo que se dolarice la economía o esto va a reforzar el bolívar para que definidamente el dólar, o que cualquier divisa extranjera, no se imponga en nuestra economía? “debemos partir del principio de independencia monetaria y por lo tanto necesitamos que nuestra moneda, el bolívar, se fortalezca” aseveró.

También consideró que hay que responder a lo que tiene que ser la política fiscal, “porque no puede haber estabilización económica solamente eliminando ceros, ¿Tenemos sensación que las cosas van a ser más baratas, más económicas?, no, en verdad no, el poder adquisitivo de nuestros trabajadores no va a aumentar, por lo tanto, ¿Se va a revisar el salario, y va a estar de acuerdo a los índices hiperinflacionarios que tenemos actualmente? ¿Estamos con esa reconversión atacando la hiperinflación? ¿Vamos en verdad a anclar el salario de los trabajadores y el tipo de cambio al dólar, al euro, al yen, al petróleo, al diamante, al oro? ¿Qué vamos a hacer al respecto para que en los próximos 12, 24, 36 meses definitivamente no tengamos que volver a otra reconversión monetaria?. Es necesaria la estabilidad política de nuestro país, por eso el diálogo en México, pero también es necesaria la estabilidad económica y no es esta sino más que la sumatoria de medidas macroeconómicas coherentes que puedan llevar a una producción real, confianza, seguridad y solidez de la economía”.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 FM,RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial, al reencuentro de los venezolanos y a participar en las mega elecciones del próximo 21 de noviembre.