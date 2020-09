Denuncian que el liceo Baralt está en abandono; “es un lugar donde pernoctan indigentes y ladrones”

Como un edificio que aparenta miles de años de abandono, con sus estructuras vandalizadas, así es descrito el Liceo Rafael Maria Baralt, una de las instituciones más antiguas del Zulia que se ve agobia por la delincuencia y el olvido de las autoridades regionales.

Daniel Alvalles, bachiller egresado de la casa de estudio, denunció que la institución zuliana está “muy deteriorada” y que no es “nada” de lo que era hace unas cuantas décadas atrás.

El ahora licenciado en Diseño Gráfico considera que el Baralt está así porque “hace años la población estudiantil bajó muchísimo y no le hacían mantenimiento a toda la infraestructura”.

Detalló que el liceo, ubicado al final de la avenida 17, ya no cuenta con puertas, sistema eléctrico, libros de la biblioteca y otros, gracias a la delincuencia.

“Hoy es un lugar donde pernoctan indigentes y ladrones”, añadió.

“Esta condición se generó por la falta de inversión, interés y corrupción a la que están sometidos todas las instituciones públicas del país”, sentenció el hombre, quien detalló que la comunidad realizó varios llamados a las autoridades regionales pero no le han dado respuesta.

El zuliano añadió que el confinamiento por el coronavirus también ha contribuido al deterioro de la residencia académica, debido a que las clases no son presenciales y no le han invertido tiempo a las instalaciones. “Aunado a eso si se llega a inscribir para estudiar a distancia no cuentan ni siquiera con un usuario de alguna red social”, enfatizó.

Una de las últimas noticias que se supo de la casa de estudio fue en marzo de 2019 cuando el Baralt fue víctima de un grupo de maleantes quienes hurtaron unos 200 libros de la biblioteca Jesús Enrique Lossada.

Dentro de los textos estaban algunas colecciones de suma importancia para la entidad de la educación marabina, entre los que destacan los ejemplares donados por Lossada y el Dr. Belloso.

Esta institución, que en abril cumplió 181 años, con una infraestructura diseñada en un terreno aproximadamente de 50 mil metro cuadrados, ha tenido otros antecedentes de robos, como en 2015, cuando fueron detenidas diez personas por el robo de cableado y otros objetos materiales de la escuela zuliana.

Alvalles lamentó la situación de la institución que ha sido una segunda casa para miles de zulianos. Problemática que también se presenta en el liceo José Ramón Yepes.

Según el zuliano el sitio académico, situado en la avenida Falcón con calle 84 y 9B, está hecho ruinas entre la maleza y el descuido.