Debajo de un árbol vive familia que perdió su casa tras voraz incendio

Una familia del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago (COL), perdió su casa el pasado martes 11 de abril, tras un voraz incendio que afectó prácticamente toda la infraestructura.

Vía telefónica, Saavedra aseguró a Versión Final que ellos están viviendo debajo de un árbol, en el fondo de lo que quedó del inmueble.

Unos vecinos me prestaron una colchonetica, otro me presta el baño, el otro me da que si un vaso de café, otros nos dan comida al mediodía, y en la noche también otro poco de comida”, dijo la angustiada madre.