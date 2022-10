Calles destrozadas y enfermedades: Vecinos de San Jacinto viven entre aguas negras [+Fotos]

Habitantes del sector 10, vereda 02, del sector San Jacinto siguen esperando que las cloacas que están obstruidas desde febrero sean destapadas y que cese el abundante bote de aguas negras que les ha causado enfermedades gastrointestinales, de la piel y respiratorias.

“Este problema lo tenemos hace ocho meses y, aunque las autoridades tienen conocimiento de la situación, no han hecho nada. Estamos desesperados”, afirmó una de las afectadas.

La falta de mantenimiento por parte de Hidrolago al sistema de drenajes de esta urbanización, ubicada en la parroquia Juana de Ávila de Maracaibo, sería la causa por la que en la mayoría de sus sectores las aguas residuales se desborden, destrozando calles, avenidas y poniendo en riesgo la vida de sus residentes.

Lo mismo ocurre en el sector 17 de San Jacinto. Vecinos denuncian que casi todas las calles del urbanismo están inundadas por aguas negras.

Pero el río de aguas putrefactas que emana de la vereda 02 tiene socavada la avenida 05. Es tan grave que algunas personas han dejado de transitar por la zona, conocida como “la esquina del terror” por la cantidad de vehículos que se han accidentado allí.

“Ya por ahí yo no me meto, porque he visto que varios carros se han quedado hundidos en esos huecos, esa vía está muy mala”, dijo Rubén Gómez, habitante de la populosa urbanización.

“¿Cuántas personas más se tienen que enfermar?, ¿cuántos carros más se tienen que accidentar?, ¿será que están esperando que las aguas negras hundan la calle para venir a hacer algo? No puede ser que vayamos a pasar diciembre con esas aguas de porquería entrando a nuestras casas”, enfatizó por su parte Arturo Almarza, otro de los afectados.

Una vez más la comunidad le hace un llamado a Hidrolago, al gobernador Manuel Rosales y al alcalde Rafael Ramírez para que atiendan la situación.