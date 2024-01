Zverev se impone a Alcaraz y está en semifinales del Australian Open

Alexander Zverev dio un golpe de autoridad en el Rod Laver Arena, derrotando 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4 a Carlos Alcaraz, para avanzar a las semifinales del Australian Open.

El rendimiento del español dejó dudas desde el primer momento, concediendo dos breaks al germano y estando a punto de perder el set sin ganar ningún game.

En el tercer set, parecía que “Sascha” tenía todo decidido para barrer al murciano, cuando tenía una ventaja de 5-3, pero Alcaraz no se rindió y ganó la manga en tiebreak.

The stars align for Sascha in Melbourne ✨@AlexZverev returns to the AO semifinals and is one step closer to a maiden Grand Slam trophy

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024