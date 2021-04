Zidane pide “tolerancia cero” ante el racismo

Para Zidane el capítulo que se vivió en la última jornada de la Liga española en Cádiz "son cosas graves" y pidió que no solo se castigue un insulto racista. "Si hablamos de racismo no se debe tener tolerancia, pero no simplemente por una palabra si no a todos los niveles, con todos los comportamientos. Creo que lo que nos hace mejores como personas es la mezcla"