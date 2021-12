Yulimar Rojas: "Quiero seguir siendo inspiración para muchos"

La venezolana Yulimar Rojas, atleta de triple salto, analizó el transcurrir de un año 2021 que ya acaba y en el que se proclamó campeona olímpica de su disciplina en los Juegos de Tokio y aseguró que quiere seguir siendo "inspiración para muchos".

Año tras año me viene cambiando la vida pero creo que estos Juegos Olímpicos fueron un plus más para poder darme a conocer, yo y mi trabajo", indicó en la previa de la gala de los Premios AS del Deporte 2021, celebrada en el hotel The Westin Palace de Madrid y en la que fue una de las galardonadas.

"Hay mucha gente que se ha identificado con este logro, conmigo y con todo el trabajo que se ha hecho. Quiero seguir siendo inspiración para muchos y seguir dejando en alto a las personas que confían en mi y en lo que hago", añadió.

Rojas dio mucho valor esa medalla de oro: "Para mi fue lo más especial que me ha pasado en la vida. No encuentro la forma de expresar la magnitud de lo que se hizo en Tokio. Lo disfruté muchísimo y sé que muchas personas también. Para mi eso es lo que me llena, lo que me hace feliz. Fue una gran actuación, ha sido un gran año. Hemos cumplido, ese es el resumen de todo".

"La sensación que tengo ahora es de felicidad pero también de que puedo dar mucho más, de que es otro ciclo olímpico que cumplo con éxito. Tengo ahora varios años para prepararme y poder dar aún más de mi en los próximos Juegos", finalizó.