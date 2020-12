Yulimar Rojas fue proclamada como la Mejor Atleta femenina del mundo en 2020

La representante de Venezuela y medalla de plata olímpica, Yulimar Rojas, fue proclamada este sábado como la Mejor Atleta del Mundo femenina de 2020, al conquistar el premio que otorga la Wordl Athletics.

Rojas fue nominada junto a Letesenbet Gidey (Etiopía), Sifan Hassan (Países Bajos), Peres Jepchirchir (Kenia) y Elaine Thompson-Herah (Jamaica) por el ente que rige el atletismo en el mundo y que finalmente anunció a Rojas como la más destaca de este año, luego de contabilizar las votaciones que cerraron el pasado 15 de noviembre.

Este es un sueño hecho realidad, desde pequeña siempre quise ser la mejor mejor atleta del mundo y lo conseguí, este es un premio que me inspira y quiero agradecer a todos los que han estado involucrados en esto. Estoy muy emocionada aún no me lo puedo creer”, comentó emocionada Rojas, en la ceremonia que se transmitió vía YouTube.