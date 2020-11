Yulimar Rojas entre las cinco finalistas a mejor atleta del año del mundo

La World Athletics, conocida anteriormente como la Federación Internacional de Atletismo Amateur, anunció este martes 24 de noviembre a las cinco finalistas para concederles el World Athletics Awards 2020 versión femenina, entre las que se encuentra la venezolana experta en salto triple, Yulimar Rojas.

Para elegir a las atletas que quedaron en esta etapa final del concurso, se llevó a cabo una votación por tres vías: El Consejo Mundial de Atletismo, La Familia Mundial de Atletismo y la fanaticada que se expresó por las redes sociales.

El voto del Consejo representó el 50% del resultado, mientras que los votos de la Familia del Atletismo y los votos del público contaron cada uno por el 25% del resultado final, un proceso que culminó el 15 de noviembre.

Yulimar Rojas se encuentra entre este grupo selecto por haber estado invicta en cuatro competencias de salto triple tanto en interiores como exteriores y por haber roto en par de ocasiones el récord mundial de su especialidad, estableciendo una marca de 15,43 metros.

