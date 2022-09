Yorgelis Salazar logra su pase a la final de la K1 Premier League 2022

El Comité Olímpico Venezolano (COV) informó este viernes sobre la victoria de la karateca venezolana Yorgelis Salazar, quien posterior a su participación en los 50kg, pasa a la final de la K1 Premier League 2022, que se realiza en Azerbaiyán.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el COV detalló que Salazar disputará la final este domingo contra Irán.

"La karateca Yorgelis Salazar 50kg estará en la final de la K1 Premier League 2022", reseñó el COV.

Venezuela logró en combates ganar 5-0 ante España, 3-1 contra Argelia, 6-1 con Italia y la derrota de 9-0 a la representante de Alemania.

— Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) September 3, 2022