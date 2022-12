Xavi: "Ganar LaLiga daría mucha confianza a nuestro proyecto"

El técnico azulgrana Xavi Hernández consideró este martes que "ganar LaLiga" le daría "mucha confianza" al proyecto que lidera al frente del conjunto barcelonista.

Así lo comentó en una entrevista a Barça TV, en la que a pocos días de la vuelta a la competición, analizó la primera parte de la temporada.

Cree Xavi que su equipo "no puede bajarse del carro" del liderato, algo que no se les puede escapar. "Tenemos que seguir mirando al Real Madrid por debajo nuestro. Ganar este título daría mucha confianza a nuestro proyecto”, insistió.

Pese a todo, Xavi cree que se debe ser autocrítico, porque su equipo "no ha estado bien" en la Champions. "Es verdad que algunas decisiones arbitrales y las lesiones no nos han ayudado, pero no estuvimos a la altura porque nuestra exigencia era pasar a octavos como mínimo", dijo.

"Se ha hecho una gran plantilla gracias en parte al esfuerzo del club en las palancas. Además somos además una familia, lástima de la eliminación de la Champions", dijo el técnico, quien considera que en esa competición a su equipo le faltó "un poco de madurez".

"Ante el Bayern pudimos matar al rival en la primera parte y en Milán, como mínimo, teníamos que haber empatado. Fue una decepción muy grande", admitió.

En cuanto a los posibles fichajes en el mercado invernal, el entrenador del Barça aseguró que habló con el director deportivo (Mateu Alemany) y le pidió que "no le toque mucho" la plantilla.

"Somos una familia. La gente está entrenando como lobos y veremos qué pasa con el 'fair play' (financiero) al final", argumentó Xavi Hernández.

Habló el entrenador de nombres. Fue cuestionado por su futuro y admitió que el banquillo siempre es "una montaña rusa de emociones" por lo que siempre intenta aislarse, aunque "no es fácil".

"Se tiene que ser muy equilibrado emocionalmente, porque se pasa muy mal y si además se es culé... Veo a la gente ilusionada y contenta y eso me motiva todavía más", añadió.

Admitió que le ha sorprendido la humildad de Robert Lewandowski. "Es el líder que necesitábamos, nos ha caído del cielo. ¿La sanción? La considero injusta. Estaremos tres partidos sin él, pero tenemos alternativas donde elegir", indicó.

Cree que Ousmane Dembélé es "un jugador especial que marca las diferencias en muchos partidos", mientras que recordó que Ansu Fati ha pasado por "un proceso muy difícil" y ahora está "mucho mejor".

"Tiene que ser una pieza muy importante a partir de ahora. Si lo llamó Luis Enrique es por algo, porque Lucho no regala nada. Trabaja bien y tiene buena actitud", afirmó.

Sobre Pedri y Gavi, Xavi dijo que ni él mismo ni Iniesta estaban a ese nivel con 20 años: "Les tenemos que potenciar y que sigan creciendo. Tienen un talento espectacular".

Un argumento similar utilizó para hablar de Alejandro Balde, que tiene "un potencial físico y técnico espectacular" y cree que es "el lateral del Barça para los próximos diez o quince años, y ya es mundialista".

El entrenador se refirió al presidente del club, Joan Laporta, quien cree que le da al club "mucha valentía y confianza" para seguir apostando por su modelo. "Estamos muy orgullosos de tener un presidente así", opinó.

Xavi también habló del derbi ante el Espanyol, el primer compromiso en LaLiga (31 diciembre), y aseguró que es "importante" volver a comenzar bien. "Tenemos que volver con la misma mentalidad que nos fuimos, con el mismo espíritu de equipo que en Pamplona", aseguró.

En cuanto al Mundial recientemente finalizado, Xavi dijo que se trató de una competición "muy igualada" y con "bastante equipos resultadistas" con la excepción de España y Brasil.

"Hubo la sorpresa de Marruecos, pero también las eliminaciones de Alemania, España y Brasil. Para mi gusto hubo una vocación demasiado defensiva", analizó.