Williams presentará su monoplaza para 2021

Los equipos anuncian ya la fecha de las presentaciones de sus monoplazas y Williams ha sido el último en hacerlo. Los de Grove mostrarán su vehículo por primera vez el próximo 5 de marzo, tal y como han comunicado a través de sus redes sociales con un vídeo hecho para la ocasión.

Get this date in your diaries 🗓️ pic.twitter.com/4L77IC0HPi

— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2021