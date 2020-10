Vinicius empuja al Madrid al tope de la tabla

El Real Madrid derrotó este domingo 2-0 al Levante como visitante con goles de Vinicius Jr. y Karim Benzema, y gracias a una gran actuación del arquero Thibaut Courtois, que le dieron al campeón defensor su tercer triunfo consecutivo y la punta en la liga española.

Vinicius, que venía de marcar en la semana en la victoria 1-0 sobre Real Valladolid, abrió el marcador ante Levante con un golazo a los 16 minutos a la salida de un tiro de esquina. El brasileño recogió un rebote dentro del área grande y como si cobrara un tiro libre con barrera y tras una pausa momentánea colgó un balón en el segundo del palo del arquero gritando su segundo tanto de la campaña.

El Madrid desperdició varias oportunidades para marcar y mantuvo la ventaja gracias a varias atajadas magistrales de Courtois, antes de que Benzema pusiera el 2-0 definitivo en el tiempo agregado.

“Contento por marcar, no podía fallar, aunque luego he tenido más ocasiones. Sigo trabajando para ayudar mucho más al Madrid. Por poco no he marcado más, pero contento con la victoria”, dijo Vinicius tras el partido.

Con el triunfo, el Madrid lidera la liga con 10 puntos en cuatro partidos, aunque tiene un encuentro pendiente.