Victor Wenbanyama gana el premio Novato del Año de la NBA de forma unánime

En una votación donde no había ninguna duda, Victor Wenbanyama se alzó como el Novato del Año de la temporada 2024 de la NBA, tras imponerse de forma unánime en una campaña de ensueño.

Luego de ser elegido en el pick #1 del Draft, el prodigio de los San Antonio Spurs respondió con creces a las elevadísimas expectativas que le rodeaban antes de que aterrizara en Estados Unidos para sorprender al mundo del baloncesto.

El francés, de 20 años, se impuso en las votaciones a Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder, y a Brandon Miller, de los Charlotte Hornets.

The 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year is... Victor Wembanyama!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/tgxkaeA1bS

— NBA (@NBA) May 6, 2024