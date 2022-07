Verstappen consagró una remontada digna del campeonato

Max Verstappen (Red Bull) reforzó este domingo su ventaja al frente del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del campeonato, que se disputó este domingo en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Verstappen, de 24 años, que había salido décimo, logró su octava victoria de la temporada (la vigésima octava en la F1) al ganar en Hungría la última carrera antes de las vacaciones, por delante de los dos Mercedes, el del séptuple campeón mundial, Lewis Hamilton, y el de su compatriota británico George Russell, que había salido desde la pole position y acabó tercero.

