Venezuela supera a Japón y gana el bronce en Mundial Sub-12 [+Video]

Venezuela obtuvo el tercer lugar del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-2 tras derrotar a Japón 9 carreras por 8, durante la jornada final del evento realizada este domingo en Taiwán.

Los criollos protagonizaron una pelea muy pareja con los peligrosos asiáticos, anotando par de rayitas en el primer episodio. Hicieron dos más en el tercero, dos en el quinto y cerraron con racimo de tres en el sexto para sellar el triunfo.

La selección venezolana pasó a la disputa por el tercer puesto del evento contra los nipones tras derrotar al conjunto de Corea del Sur por 5-4, reseñó 800 Noticias.

Japón respondió con tres en el segundo, tres más en el tercero y dos en el sexto que no fueron suficientes para alcanzar al combinado venezolano que lograron una actuación en la cita mundialista.

Por otro lado, Willy Rodríguez se acreditó el triunfo desde la lomita por la novena Vinotinto.

🥉 🇻🇪 Here is the final out and 🇻🇪 Venezuela won the Bronze Medal!#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/z6dK7qfMQH

