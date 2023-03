Venezuela logró subcampeonato en la Copa del Mundo de esgrima

"No hacíamos un podio desde 2013, aquí mismo en Buenos Aires, en esta oportunidad estuvimos en la final, perdimos contra Hungría, me pegó un poco el cansancio, lo intenté dos veces, el árbitro en una acción dudosa, no la dio a favor y me sacó amarilla, pero así es la esgrima", dijo Rubén Limardo